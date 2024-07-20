Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили лучшего лесного пожарного. Об этом сообщает Минприроды республики.

Участники конкурса соревновались в физической подготовке, умении ориентироваться и работать со спецоборудованием.

В индивидуальном зачете победил Юрий Комаров из «Завьяловолес», а в командном лучшими оказались лесные пожарные Воткинского района. Отмечается, что они выигрывают в конкурсе уже пятый раз подряд.

Самому молодому участнику соревнований было 22 года, а самому возрастному – 60 лет.

Для обмена опытом на конкурс пригласили коллег-огнеборцев из Татарстана.