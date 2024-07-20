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В Удмуртии определили лучшего лесного пожарного  

11:00, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии определили лучшего лесного пожарного  
11:00, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
257
0
#Удмуртия\n#Татарстан\n#пожарные
Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
257
0

В соревновании участвовали и пожарные из Татарстана. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили лучшего лесного пожарного. Об этом сообщает Минприроды республики. 

Участники конкурса соревновались в физической подготовке, умении ориентироваться и работать со спецоборудованием.  

В индивидуальном зачете победил Юрий Комаров из «Завьяловолес», а в командном лучшими оказались лесные пожарные Воткинского района. Отмечается, что они выигрывают в конкурсе уже пятый раз подряд. 

Самому молодому участнику соревнований было 22 года, а самому возрастному – 60 лет.  

Для обмена опытом на конкурс пригласили коллег-огнеборцев из Татарстана. 

11:00, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
257
0
#Удмуртия\n#Татарстан\n#пожарные