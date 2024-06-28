Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
БУММАШ - заводской бум Лонгрид Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид

Боксер из Удмуртии вышел в полуфинал первенства Европы

10:40, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Боксер из Удмуртии вышел в полуфинал первенства Европы
10:40, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
66
0
#бокс\n#Удмуртия\n#Босния и Герцеговина
Фото: unsplash.com (Aliya Amangeldi)
66
0

Максим Соболев победил в четвертьфинале единогласным решением.

Сараево. Босния и Герцеговина. Удмуртский боксер Максим Соболев прошел в полуфинал первенства Европы среди юношей и девушек 15-16 лет. Об этом сообщает Федерация бокса России.

В четвертьфинале соревнования спортсмен из Удмуртии встретился с боксером Ди Микко Маттео из Италии. Максим Соболев забрал поединок единогласным решением судей. В полуфинале удмуртский спортсмен встретится с сербским боксером по имени Сандик Петар.

«Десять юношей вышли в полуфинал первенства Европы и приятно, что получился такой результат. Мы придерживаемся нашего плана и рады, что ребята уверенно идут к своей цели, каждый заслуженно прошёл в полуфинальную стадию. Все молодцы, и мы рассчитываем на дальнейший успех», — прокомментировал выступление бойцов тренер сборной России Сергей Рыжиков.

Полуфиналы пройдут 28 июня, а финал — 29 числа (12+).

Напомним, ранее сообщалось, что Максим Соболев будет представлять сборную России на турнире в весовой категории 60 кг.

10:40, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
66
0
#бокс\n#Удмуртия\n#Босния и Герцеговина