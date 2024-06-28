Боксер из Удмуртии вышел в полуфинал первенства Европы

Сараево. Босния и Герцеговина. Удмуртский боксер Максим Соболев прошел в полуфинал первенства Европы среди юношей и девушек 15-16 лет. Об этом сообщает Федерация бокса России.

В четвертьфинале соревнования спортсмен из Удмуртии встретился с боксером Ди Микко Маттео из Италии. Максим Соболев забрал поединок единогласным решением судей. В полуфинале удмуртский спортсмен встретится с сербским боксером по имени Сандик Петар.

«Десять юношей вышли в полуфинал первенства Европы и приятно, что получился такой результат. Мы придерживаемся нашего плана и рады, что ребята уверенно идут к своей цели, каждый заслуженно прошёл в полуфинальную стадию. Все молодцы, и мы рассчитываем на дальнейший успех», — прокомментировал выступление бойцов тренер сборной России Сергей Рыжиков.

Полуфиналы пройдут 28 июня, а финал — 29 числа (12+).

Напомним, ранее сообщалось, что Максим Соболев будет представлять сборную России на турнире в весовой категории 60 кг.