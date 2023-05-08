Футболисты ижевского «Зенита» обыграли соперников из Екатеринбурга

Ижевск. Удмуртия. Игроки команды «Зенит-Ижевск» прервали серию ничьих и поражений победой над соперниками из Екатеринбурга. Очередной матч в рамках Чемпионата России среди команд второй лиги ижевчане провели на своем поле 7 мая, сообщается на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Оппонентами «Зенита» выступили игроки команды «Урал-2». В первом тайме усилия обеих сторон не увенчались успехом и на перерыв команды ушли с нулевым счетом. Но уже в начале второго периода ижевчане провели две результативные атаки. На 53 минуте счет в матче открыл Даниил Наговицын, на 59-й Илья Вольнов закрепил преимущество зенитовцев.

В послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко отметил важность этой победы для своей команды.

«В последнее время нам не хватало положительных эмоций, поэтому ребята молодцы. Да, и у соперника были моменты, нас дважды спас вратарь. Я всегда говорил, что «Урал» одна из самых играющих команд лиги. Мне понравился настрой наших ребят, их желание победить, и это полностью их победа», — подчеркнул Блажко.