В ижевской Эстафете Мира примут участие больше 1 000 человек

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 мая пройдёт традиционная эстафета мира. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Забег будет посвящён 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие состоится в 14:00 на улице Пушкинская у здания правительства. Первыми выйдут на старт ветераны спорта и дети, затем эстафетная палочка переходит к работникам образования, промышленных предприятий, городских организаций, а также членам спортклубов. Завершают забег ижевские школы.

Планируется, что в забеге примут участие около 1 000 человек. В завершении соревнований пройдёт церемония награждения победителей.