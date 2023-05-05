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В ижевской Эстафете Мира примут участие больше 1 000 человек

09:40, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевской Эстафете Мира примут участие больше 1 000 человек
09:40, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
357
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
357
0

Забег пройдёт 9 мая.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 мая пройдёт традиционная эстафета мира. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Забег будет посвящён 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие состоится в 14:00 на улице Пушкинская у здания правительства. Первыми выйдут на старт ветераны спорта и дети, затем эстафетная палочка переходит к работникам образования, промышленных предприятий, городских организаций, а также членам спортклубов. Завершают забег ижевские школы.

Планируется, что в забеге примут участие около 1 000 человек. В завершении соревнований пройдёт церемония награждения победителей.

09:40, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
357
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт