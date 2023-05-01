На фестивале по фиджитал-спорту в Удмуртии победу в хоккее одержали спортсмены ХК «Ижсталь»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хоккеисты ХК «Ижсталь» одержали победу в фиджитал-хоккее. Об этом сообщает Федерация Фиджитал Спорта Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Первый фестиваль фиджитал-спорта прошел в Удмуртии с 27 по 29 апреля. В онлайн отборочных турах приняла участие 21 команда, а 31 команда соревновалась в финале офлайн. На соревнования в Ижевск приехали жители Игры, Сарапула, Глазова, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Чайковского, Лениногорска и Агрыза.

Фиджитал-спорт — это соревнования, где каждая дисциплина соединяет в себе концепцию physical + digital, то есть объединяется классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технология. Всего участники состязались в четырех дисциплинах: тактический бой (лазертаг + CS:GO), фиджитал-баскетбол (баскетбол 2х2 + NBA2k), фиджитал-футбол (мини-футбол + FIFA) и фиджитал-хоккей (хоккей 3х3 + NHL).

Соревнования по фиджитал-хоккею прошли 29 апреля в ледовом дворце «Молодёжный». В финале между собой боролись две ижевские команды: хоккейный клуб «Ижсталь» и «Стальные нервы». В состав команды ижевских хоккеистов вошли Даниил Конькин, Сергей Магарилов, Никита Никитин, Матвей Корепанов и Егор Романов. В цифровом формате на приставках в NHL счет был 4:4, но на льду сталевары вырвали победу со счетом 9:4. Теперь они продолжат участвовать в следующем туре фиджитал-игр в Казани.

«От турнира остались только положительные впечатления. Было интересно попробовать что-то новое. Вся команда отлично себя проявила. <...> Ко Всероссийским соревнованиям нам нужно будет подготовиться как минимум на приставках, а в хоккей, надеюсь, играть мы умеем», — заявил капитан ХК «Ижсталь» Даниил Конькин.