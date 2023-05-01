Надежда Пушпашева из Удмуртии в 38 раз стала Чемпионкой России по настольному теннису среди лиц с ПОДА

Ижевск. Удмуртия. Уроженка Воткинска Надежда Пушпашева в 38 раз стала Чемпионкой России по настольному теннису среди спортсменов с ПОДА. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования между теннисистами с поражением опорно-двигательного аппарата прошли с 26 по 30 апреля в Алексине в Тульской области. В Чемпионате России участвовали более 150 человек из 32 субъектов России.

Надежда Пушпашева заняла первое место в личном зачете. Также наравне с Анастасией Пузановой девушки завоевали бронзу в женском парном зачете. И серебряную медаль привезла Надежда Пушпашева вместе с Григорием Исаковым из Хакасии за второе место в смешанном парном зачете.