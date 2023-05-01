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Надежда Пушпашева из Удмуртии в 38 раз стала Чемпионкой России по настольному теннису среди лиц с ПОДА

16:35, 01 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Надежда Пушпашева из Удмуртии в 38 раз стала Чемпионкой России по настольному теннису среди лиц с ПОДА
16:35, 01 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Удмуртия\n#спорт\n#победа\n#медали
Фото: Центр спортивной подготовки Удмуртии
85
0

Также она привезла бронзовую и серебряную медали.

Ижевск. Удмуртия. Уроженка Воткинска Надежда Пушпашева в 38 раз стала Чемпионкой России по настольному теннису среди спортсменов с ПОДА. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования между теннисистами с поражением опорно-двигательного аппарата прошли с 26 по 30 апреля в Алексине в Тульской области. В Чемпионате России участвовали более 150 человек из 32 субъектов России.

Надежда Пушпашева заняла первое место в личном зачете. Также наравне с Анастасией Пузановой девушки завоевали бронзу в женском парном зачете. И серебряную медаль привезла Надежда Пушпашева вместе с Григорием Исаковым из Хакасии за второе место в смешанном парном зачете. 

16:35, 01 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Удмуртия\n#спорт\n#победа\n#медали