Олимпийский призёр призвал депутатов Госсовета Удмуртии начать играть в хоккей на валенках

Ижевск. Удмуртия. Двукратный Олимпийский призёр, трёхкратный Чемпион мира по биатлону, заместитель председателя Госсовета Удмуртии Иван Черезов призвал коллег-депутатов начать играть в хоккей на валенках. Об этом он сообщил в соцсетях после обсуждения создания команды Госсовета в Турнире по хоккею на валенках.

«Этот вид спорта, действительно, полюбился жителям Удмуртии. Только по официальным данным, в зимнем сезоне 2022-2023 годов в хоккей на валенках в 156 командах приняли участие более 1 500 человек», — отметил Черезов.

Он подчеркнул, что также в хоккей на валенках играли 112 команд дошкольников, а это ещё около 1 000 юных спортсменов.

«Товарищи депутаты, кого в команду будем записывать? Есть желающие Сергей Лукьянчиков, Дмитрий Лукин, Алексей Малюк?» — обратился с призывом к коллегам Иван Черезов.