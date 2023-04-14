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В Удмуртии пройдут чемпионат и первенство республики по пилонному спорту

08:30, 14 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Удмуртии пройдут чемпионат и первенство республики по пилонному спорту
08:30, 14 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
97
0
#Удмуртия\n#спорт\n#награды
Фото: vk.com/polesportsrussia
97
0

В состязаниях примут участие более 130 воздушных атлетов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике. В состязаниях примут участие более 130 представителей 15 профильных спортивных клубов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Соревнования пройдут с 15 по 16 апреля в ДК «Строитель» (0+). Награды в одиночных и парных разрядах будут разыгрываться в детских, юниорских и взрослых категориях, а также категории «40+». Победители смогут получить путевки для участия во всероссийских состязаниях.

08:30, 14 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
97
0
#Удмуртия\n#спорт\n#награды