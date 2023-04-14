В Удмуртии пройдут чемпионат и первенство республики по пилонному спорту

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике. В состязаниях примут участие более 130 представителей 15 профильных спортивных клубов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Соревнования пройдут с 15 по 16 апреля в ДК «Строитель» (0+). Награды в одиночных и парных разрядах будут разыгрываться в детских, юниорских и взрослых категориях, а также категории «40+». Победители смогут получить путевки для участия во всероссийских состязаниях.