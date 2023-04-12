Благотворительный заплыв в поддержку детей с ОВЗ «Плывем с Кузей» пройдёт в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Четвёртый благотворительный заплыв в поддержку особенных детей «Плывем с Кузей» (6+) пройдёт в Ижевске в воскресенье, 23 апреля. Жителей Удмуртии организаторы приглашают принять участие в индивидуальных и групповых заплывах.

Соревнования пройдут 23 апреля с 17:00 до 21:00 в СК «Динамо» (Ижевск, улица Красногеройская, 20).

В соревнования могут принять участие дети и взрослые в возрасте от 6 до 70 лет, которые регулярно занимаются плаванием в подготовительных группах и имеют необходимую подготовку. Каждый участник должен иметь при себе медицинский допуск на участие в соревнованиях (срок действия справки — не дольше 6 месяцев с даты выдачи). А также: плавательный костюм для бассейна (плавки, купальник, шапочка) и сменную обувь.

Состязаться можно на следующих дистанциях:

- заплыв на 25 метров вольным стилем. Могут участвовать дети 2016 и 2017 годов рождения;

- заплыв на 25 метров вольным стилем для особенных детей. Могут участвовать дети до 2005 года рождения (включительно);

- заплыв на 50 метров вольным стилем. Могут участвовать люди 2014-2015, 2012-2013, 2010-2011, 2009-1978, 1977-1953 годов рождения;

- заплыв на 100 метров вольным стилем. Временной лимит прохождения дистанции 2 минуты. Могут участвовать люди 2012-2013, 2010-2011, 2009-1978, 1977-1953 годов рождения;

- эстафета: «Мама, папа, я». 50 метров + 25 метров +25 метров. К старту допускаются 3 человека из одной семьи: 2 взрослых и 1 ребёнок до 2006 года рождения или 1 взрослый и 2 ребёнка до 2006 года рождения;

- эстафета: «Командный заплыв» 50 метров + 25 метров +25 метров. 3 человека, 1 из них – девушка.

Один участник может стартовать в индивидуальных заплывах и в эстафете. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Отметим, что организатором состязаний является благотворительный фонд «Подари ЗАВТРА!». Заплыв пройдёт при поддержке Удмуртской республиканской организации ОГО ВФСО «Динамо» и клуба SWIM+.