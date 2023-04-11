Боксёры из Удмуртии завоевали 7 медалей на Первенстве ПФО

Ижевск. Удмуртия. Первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет завершилось в Ижевске. Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Минспорт Удмуртии.

Соревнования прошли в спорткомплексе «Динамо». По итогам турнира боксёры из сборной Удмуртии завоевали 7 медалей. Первые места заняли Элвин Османов (52 кг) и Ярослав Миляев (60 кг).

Они представят Удмуртию на Первенстве России. Соревнования пройдут с 22 по 30 апреля в городе Чехове Московской области.