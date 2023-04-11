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Боксёры из Удмуртии завоевали 7 медалей на Первенстве ПФО

13:00, 11 апреля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
Боксёры из Удмуртии завоевали 7 медалей на Первенстве ПФО
13:00, 11 апреля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
353
0
#Удмуртия\n#спорт\n#бокс\n#ПФО
Фото: unsplash.com (Prateek Katyal)
353
0

Победители представят республику на Первенстве России.

Ижевск. Удмуртия. Первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет завершилось в Ижевске. Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Минспорт Удмуртии.

Соревнования прошли в спорткомплексе «Динамо». По итогам турнира боксёры из сборной Удмуртии завоевали 7 медалей. Первые места заняли Элвин Османов (52 кг) и Ярослав Миляев (60 кг).

Они представят Удмуртию на Первенстве России. Соревнования пройдут с 22 по 30 апреля в городе Чехове Московской области.

13:00, 11 апреля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
353
0
#Удмуртия\n#спорт\n#бокс\n#ПФО