Стали известны соперники команд Удмуртии в суперфинале школьной баскетбольной лиги

Ижевск. Удмуртия. Определились соперники команд Удмуртии в суперфинале школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Команды девушек и юношей республики вошли в группу А. Спортсменки глазовской гимназии №8 встретятся с баскетболистками из Ивановской, Смоленской областей и Бурятии.

Соперниками юношей Кизнерской школы №2 станут игроки из Забайкальского края, Красноярска и Свердловской области.

Суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» впервые пройдёт в Ижевске с 9 по 15 апреля. Участниками станут 32 сильнейшие школьные команды страны и 16 команд тренеров и наставников.

Площадками для игр выбраны: коворк «Арена», физкультурно-оздоровительный комплекс «БаскетДом» и «Металлург», спортивные залы Удмуртского государственного университета и Ижевской медицинской академии, комплексная спортшкола олимпийского резерва имени В. В. Лукина.

Расписание игр можно посмотреть на странице Минспорта Удмуртии в соцсети «ВКонтакте» по ссылке. Откроет первый день соревнований команда кизнерской школы №2 — 9 апреля в 10:00.