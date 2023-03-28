Спортсмены из Удмуртии завоевали 22 медали на Чемпионате и Первенстве России по спорту лиц с ПОДА

Ижевск. Удмуртия. Удмуртские спортсмены взяли 22 медали на Чемпионате и Первенстве России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону прошли с 14 по 23 марта в Ханты-Мансийске. От Удмуртии в Чемпионате и Первенстве участвовали 14 спортсменов.

На Чемпионате России Владислав Лекомцев завоевал 6 наград. Четыре золотые медали он получил за первое место в спринте свободным стилем на 5 км, спринте лыжной гонки, в средней гонке биатлонистов на 7,5 км и в индивидуальной биатлонной гонке на 12,5 км. Серебро он взял в биатлонном спринте не 7,5 км и в гонке свободным стилем на 20 км.

На Первенстве России в классе «Сидя» медали завоевали две девушки. Валентина Переносова стала лучшей в лыжных гонках на 2,5 км и 5 км, в спринте на лыжной гонке, биатлонной гонке на 10 км и спринте по биатлону. Серебро за лыжные гонки на 2,5 км и 5 км, а также бронзовую медаль за лыжную гонку — спринт забрала Лилиана Садыкова.

Из юношей в классе «Сидя» на Первенстве России отличились Марат Касимов и Дмитрий Чугаев. Марат Касимов взял серебро и бронзу на лыжных гонках на 5 км, а Дмитрий Чугаев вернулся домой с двумя медалями за третье место в лыжной гонке на 5 км и лыжной гонке — спринт.

На Первенство России в классе «Стоя» Степан Чайников стал обладателем серебряной медали по итогу гонки классическим стилем на 2,5 км, а Владислав Потапов завоевал сразу три золотые медали: в лыжной гонке на 5 км, гонке свободным стилем на 10 км и спринте свободным стилем.

Также в состязаниях от Удмуртии участвовали Святослав Аверкиев, Александр Вилков, Никита Снигирев, Владимир Чайников, Руслан Сидоров, Владислав Лаврентьев и Дмитрий Шабалин.