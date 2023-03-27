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В память о пограничнике Сергее Борине в Ижевске прошел всероссийский турнир по борьбе

16:10, 27 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В память о пограничнике Сергее Борине в Ижевске прошел всероссийский турнир по борьбе
16:10, 27 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#память
Фото: unsplash.com (Chris Chow)
50
0

В состязании участвовали более 300 юношей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошел всероссийский турнир по борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Мероприятие провели при участии УФСБ России по Удмуртии и ижевского кадетского пограничного центра «Граница». В нем соревновались более 300 борцов. Участники получили памятные подарки.

Турнир был посвящен памяти пограничника Сергея Борина, который погиб в ходе боя 13 июля 1993 года на 12 заставе Московского погранотряда. За проявленные мужество и героизм в 1993 году ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. 

16:10, 27 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#память