В память о пограничнике Сергее Борине в Ижевске прошел всероссийский турнир по борьбе

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошел всероссийский турнир по борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Мероприятие провели при участии УФСБ России по Удмуртии и ижевского кадетского пограничного центра «Граница». В нем соревновались более 300 борцов. Участники получили памятные подарки.

Турнир был посвящен памяти пограничника Сергея Борина, который погиб в ходе боя 13 июля 1993 года на 12 заставе Московского погранотряда. За проявленные мужество и героизм в 1993 году ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.