Спортсменка из Удмуртии завоевала серебро на Первенстве России по армрестлингу

Ижевск. Удмуртия. Жительница Удмуртии Анжелика Михалина стала призером Первенства России по армрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Состязания прошли с 14 по 19 марта в Орле. Всего в них участвовали более 600 спортсменов из 46 регионов России. Удмуртию представляли 6 человек: Данил Корепанов, Максим Корепанов, Варвара Корепанова, Анжелика Михалина, Ринат Саитгареев и Илья Богданов.

По сумме двоеборья Анжелика Михалина получила серебряную медаль. Помимо этого спортсменку отобрали в сборную команду России по армрестлингу для участия в Первенстве Мира.