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Спортсменка из Удмуртии завоевала серебро на Первенстве России по армрестлингу

13:49, 21 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Спортсменка из Удмуртии завоевала серебро на Первенстве России по армрестлингу
13:49, 21 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
261
0
#Удмуртия\n#спорт\n#победители\n#медали
Фото: пресс-служба центра спортивной подготовки Удмуртии
261
0

Теперь девушка примет участие в Первенстве Мира в составе российской сборной.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Удмуртии Анжелика Михалина стала призером Первенства России по армрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Состязания прошли с 14 по 19 марта в Орле. Всего в них участвовали более 600 спортсменов из 46 регионов России. Удмуртию представляли 6 человек: Данил Корепанов, Максим Корепанов, Варвара Корепанова, Анжелика Михалина, Ринат Саитгареев и Илья Богданов.

По сумме двоеборья Анжелика Михалина получила серебряную медаль. Помимо этого спортсменку отобрали в сборную команду России по армрестлингу для участия в Первенстве Мира. 

13:49, 21 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
261
0
#Удмуртия\n#спорт\n#победители\n#медали