Школу традиционного тхэквондо открыли в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове заработала школа традиционного тхэквондо «Школа достижений». Об этом рассказал глава Глазова Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В спортивном центре будут заниматься как дети, так и взрослые. Помимо тхэквондо в школе начнут проходить тренировки по самообороне и боевой акробатике. Также планируется открыть группы по растяжке и организовать набор групп пенсионного возраста.

Инициатором создания «Школы достижений» стал уроженец Глазова Александр Тугбаев. Теперь он является директором этого спортивного центра.

«Когда предприниматели — наши земляки — выходят с инициативой и вкладывают душу, силы, средства на развитие в городе новых направлений — мы всегда готовы их поддержать», — отметил Сергей Коновалов.

Узнать больше о занятиях и расписании спортивного центра можно в группе в соцсети «ВКонтакте» или на сайте организации.