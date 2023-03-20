Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

Школу традиционного тхэквондо открыли в Глазове

08:30, 20 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Школу традиционного тхэквондо открыли в Глазове
08:30, 20 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#спорт\n#дети\n#школа
Фото: vk.com/konovaloovsn
45
0

Также в спортивном центре будут проводить занятия по самообороне, боевой акробатике и растяжке.

Глазов. Удмуртия. В Глазове заработала школа традиционного тхэквондо «Школа достижений». Об этом рассказал глава Глазова Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В спортивном центре будут заниматься как дети, так и взрослые. Помимо тхэквондо в школе начнут проходить тренировки по самообороне и боевой акробатике. Также планируется открыть группы по растяжке и организовать набор групп пенсионного возраста. 

Инициатором создания «Школы достижений» стал уроженец Глазова Александр Тугбаев. Теперь он является директором этого спортивного центра.

«Когда предприниматели — наши земляки — выходят с инициативой и вкладывают душу, силы, средства на развитие в городе новых направлений — мы всегда готовы их поддержать», — отметил Сергей Коновалов.

Узнать больше о занятиях и расписании спортивного центра можно в группе в соцсети «ВКонтакте» или на сайте организации

08:30, 20 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#спорт\n#дети\n#школа