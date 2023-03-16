Александр Корнев из Удмуртии победил в гонке преследования на Первенстве России по биатлону среди юниоров

Красноярск. Красноярский край. Александр Корнев из сборной Удмуртии оказался лучшим в гонке преследования на Первенстве России по биатлону среди юниоров. Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии.

Александр Корнев по итогам спринта, который прошел 15 марта, стартовал вторым, но в гонке преследования одержал победу. Он пришел к финишу с результатом 32:21.3, совершив 4 промаха.

Вторым, с отставанием в 7,9 секунды, пришел Денис Иродов, представляющий Новосибирскую область, а также Алтай. Бронза досталась Савелию Коновалову из Свердловской области.