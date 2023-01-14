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Спортсмены съедутся в Ижевск на любительский турнир по бадминтону

11:55, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Спортсмены съедутся в Ижевск на любительский турнир по бадминтону
11:55, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
627
0
#Удмуртия\n#соревнования\n#бадминтон
Фото: unsplash.com (aboodi vesakaran)
627
0

В столице Удмуртии такие соревнования пройдут впервые.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые пройдет межрегиональный любительский турнир по бадминтону «Бадминтонная лига. Рейтинг ЛАБ. Виктор Опен». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Столица Удмуртии примет соревнования 28 января. Они пройдут в комплексе «БаскетДом» на улице Ухтомского, 29. Всем участникам по итогам будет присвоен Всероссийский рейтинг ассоциации бадминтона России, что позволит им принимать участие во всероссийских любительских состязаниях.

В этот раз в республику приедут любители бадминтона из Татарстана, Башкортостана, Пермский край, Свердловской области. 

Напомним, что бадминтон является олимпийским видом спорта. 

11:55, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
627
0
#Удмуртия\n#соревнования\n#бадминтон