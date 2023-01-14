Спортсмены съедутся в Ижевск на любительский турнир по бадминтону

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые пройдет межрегиональный любительский турнир по бадминтону «Бадминтонная лига. Рейтинг ЛАБ. Виктор Опен». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Столица Удмуртии примет соревнования 28 января. Они пройдут в комплексе «БаскетДом» на улице Ухтомского, 29. Всем участникам по итогам будет присвоен Всероссийский рейтинг ассоциации бадминтона России, что позволит им принимать участие во всероссийских любительских состязаниях.

В этот раз в республику приедут любители бадминтона из Татарстана, Башкортостана, Пермский край, Свердловской области.

Напомним, что бадминтон является олимпийским видом спорта.