Баскетболисты «Купола-Родников» обыграли на выезде команду из Владивостока

Ижевск. Удмуртия. Ижевская баскетбольная команда «Купол-Родники» начала выездную серию матчей с победы. Как сообщила пресс-служба команды, во вторник, 15 ноября, «купольцы» обыграли в гостях владивостокское «Динамо», расположившееся на третьей строчке турнирной таблицы. Ижевчане накануне матча занимали десятую строчку в рейтинге.

Первая четверть завершилась с минимальным счётом в пользу гостей — 16:17 также, как и вторая — 32:33. В третьей четверти «Иркут» уступил семь очков — 50:57. Итог матча — 74:82 в пользу «Купола-Родников».

Впереди у ижевчан в рамках регулярного чемпионата встреча с «Иркутом». Матч в Иркутске пройдёт 18 ноября.