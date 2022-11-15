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Баскетболисты «Купола-Родников» обыграли на выезде команду из Владивостока

16:20, 15 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
Баскетболисты «Купола-Родников» обыграли на выезде команду из Владивостока
16:20, 15 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол
Фото: vk.com/bkrodniki
144
0

Впереди у ижевчан встреча с «Иркутом».

Ижевск. Удмуртия. Ижевская баскетбольная команда «Купол-Родники» начала выездную серию матчей с победы. Как сообщила пресс-служба команды, во вторник, 15 ноября, «купольцы» обыграли в гостях владивостокское «Динамо», расположившееся на третьей строчке турнирной таблицы. Ижевчане накануне матча занимали десятую строчку в рейтинге.

Первая четверть завершилась с минимальным счётом в пользу гостей — 16:17 также, как и вторая — 32:33. В третьей четверти «Иркут» уступил семь очков — 50:57. Итог матча — 74:82 в пользу «Купола-Родников».

Впереди у ижевчан в рамках регулярного чемпионата встреча с «Иркутом». Матч в Иркутске пройдёт 18 ноября.

16:20, 15 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол