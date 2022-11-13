На ижевском спорткомплексе имени Кулаковой открыли снежную трассу

Ижевск. Удмуртия. Ижевские лыжники могут приступать к зимним тренировкам. На базе спорткомплекса имени Галины Кулаковой открыли снежную трассу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Дистанцию в 2,5 километра оборудовали из запасов снега с прошлой зимы. Технология хранения снежных масс под слоем древесного опила была применена в этом году в Удмуртии впервые и показала хороший результат: снег сохранился в межсезонье, пережив и дожди, и жару.

До наступления устойчивого снежного покрова трассу будут поддерживать в рабочем состоянии с помощью снежных пушек.