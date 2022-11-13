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На ижевском спорткомплексе имени Кулаковой открыли снежную трассу

13:38, 13 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
На ижевском спорткомплексе имени Кулаковой открыли снежную трассу
13:38, 13 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
807
0
#Удмуртия\n#спорт\n#лыжи\n#снег
Фото: пресс-служба Минспорта УР
807
0

Лыжню протяженностью 2,5 км оборудовали из запасов снега с прошлой зимы.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские лыжники могут приступать к зимним тренировкам. На базе спорткомплекса имени Галины Кулаковой открыли снежную трассу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Дистанцию в 2,5 километра оборудовали из запасов снега с прошлой зимы. Технология хранения снежных масс под слоем древесного опила была применена в этом году в Удмуртии впервые и показала хороший результат: снег сохранился в межсезонье, пережив и дожди, и жару.

До наступления устойчивого снежного покрова трассу будут поддерживать в рабочем состоянии с помощью снежных пушек.

13:38, 13 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
807
0
#Удмуртия\n#спорт\n#лыжи\n#снег