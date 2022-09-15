1 октября в Воткинске пройдёт второй этап чемпионата Удмуртии по автокроссу

Воткинск. Удмуртия. Второй этап чемпионата Удмуртии по автокроссу состоится 1 октября в Воткинске. Об этом сообщает ассоциация развития технических средств республики на своей странице «ВКонтакте».

Приём предварительных заявок начался 12 сентября и продлится до 27 сентября. Соревнования откроются в 13:00 1 октября. Зрители увидят один отборочный и два финальных заезда.

Грунтовая трасса длинной 1 300 метров будет расположена в воткинском районе Нефтяник. Победители состязаний получат грамоты, кубки и ценные призы по дисциплинам.