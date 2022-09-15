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1 октября в Воткинске пройдёт второй этап чемпионата Удмуртии по автокроссу

14:10, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
1 октября в Воткинске пройдёт второй этап чемпионата Удмуртии по автокроссу
14:10, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
41
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт
Фото: vk.com/udmdrive
41
0

Мероприятие начнётся в 13:00.

Воткинск. Удмуртия. Второй этап чемпионата Удмуртии по автокроссу состоится 1 октября в Воткинске. Об этом сообщает ассоциация развития технических средств республики на своей странице «ВКонтакте».

Приём предварительных заявок начался 12 сентября и продлится до 27 сентября. Соревнования откроются в 13:00 1 октября. Зрители увидят один отборочный и два финальных заезда.

Грунтовая трасса длинной 1 300 метров будет расположена в воткинском районе Нефтяник. Победители состязаний получат грамоты, кубки и ценные призы по дисциплинам.

14:10, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
41
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт