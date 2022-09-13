Хоккеисты «Ижстали» забили три шайбы в матче с «Горняком-УГМК»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла встреча хоккейного клуба «Ижсталь» и команды из Верхней Пышмы «Горняк-УГМК». Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

Счёт был открыт на седьмой минуте первого периода. Шайбу в ворота «Горняка» забросил игрок «Ижстали» Антон Угольников. Меньше минуты понадобилось сталеварам, чтобы увеличить преимущество — гол за Валентином Макаровым.



На десятой минуте гости отыграли один гол, но хозяева льда к концу второго периода забили ещё одну шайбу. За второй период хоккеисты «Горняка» забросили в ворота ижевцев две шайбы, доведя счёт до 3:3. В третьем периоде в ворота «Ижстали» был забит ещё один гол.

Игра закончилась проигрышем сталеваров со счётом 3:4.

Напомним, ХК «Ижсталь» в первых двух играх сезона ВХЛ одержал победу.