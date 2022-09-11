Хоккеисты «Ижстали» одержали победу над командой из Орска

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» одержали победу над командой «Южный Урал» из Орска. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

Матч состоялся 10 сентября в Ижевске на крытком катке «Олимпиец», и закончился со счетом 5:3. Хет-трик оформил ижсталевец Александр Беляев.

По словам главного тренера ХК «Ижсталь» Рамиля Сайфуллина, игра далась тяжело. «Впечатления приятные, но осадочек остался. Можно сказать, сделанную игру упустили из своих рук. Но ребята вовремя собрались, показали характер, сдержали натиск соперника и вырвали победу, как говорится, на зубах», - сказал Сайфуллин.

Отметим, что после первого периода счет оставался 0:0, по итогам второго периода ижсталевцы забросили сразу три шайбы, в то время как в ворота хозяев не попала ни одна - счет 3:0. В заключительной двадцатиминутке «Южный Урал» сравнял счет. Несмотря на это, сталевары смогли оторваться на две шайбы.