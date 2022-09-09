«Ижсталь» выиграла первую игру нового сезона ВХЛ

Ижевск. Удмуртия. Ижевские сталевары начали новый сезон ВХЛ с победы над хоккейной командой «Челмет» из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь» в соцсети «ВКонтакте».

Матч прошел 8 сентября на крытом катке «Олимпиец» и закончился со счетом 2:1. Поболеть за любимую команду пришли 500 зрителей.

На 4 минуте первого периода счет открыл хоккеист «Ижстали» Александр Беляев. Второй гол сталевары забросили уже во втором периоде во время выхода один на один с вратарем.

«Хорошо начали, сразу же удалось забить. Здорово отдали, мне нужно было просто попасть в ворота», — рассказал автор второго гола Тимур Шарифьянов.

Спортсменам «Челмета» удалось забить шайбу в ворота лишь в третьем периоде.

«Хорошая боевая игра выдалась. Немного присутствовало волнение, первая официальная игра, поэтому немного нервно было. Хороший боевой матч с обилием моментов и в ту, и в другую сторону», — отметил защитник сталеваров Алексей Виноградов.

Всего за игру хоккеисты «Ижстали» сделали 44 броска, 24 из которых оказались в створ.

«Добились победы. Это был первый матч для нас, для соперника — уже третий. Чувствовалась нервозность у ребят, сумбур кое-где, чуть-чуть легкая паника. Вратарь молодец, подчистил вовремя, ребята самоотверженно шайбу на себя ловили. Забили голы, но, скажем так, большинство не получилось. Есть над чем работать и в чем добавлять — много в чем добавлять», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

«Соперник показал хорошую игру, дисциплинированную. Очень организованная команда. Наверно, за счет этого они и победили», — отметил главный тренер ХК «Челмет» Максим Смельницкий.