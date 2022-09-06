Три крупных спортивных молодежных мероприятия пройдут в Удмуртии с 8 по 9 сентября

Ижевск. Удмуртия. В сентябре в Удмуртии пройдут сразу три молодежных спортивных мероприятия: II Всероссийские студенческие спортивные игры по национальным и неолимпийским видам спорта, Чемпионат СПО Удмуртии и финал Республиканской военно-патриотической спартакиады «Гвардия».

Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта среди студентов пройдет во второй раз. Впервые его провели в 2019 году в Чебоксарах, в этот раз в нем будут участвовать почти 400 человек — 32 команды из 8 регионов России. В числе участников есть команда из студентов УдГУ.

С 8 по 9 сентября спортсмены проявят себя в 5 видах спорта: армрестлинге, беговом биатлоне, перетягивании каната, спортивном городском ориентировании и в футболе 3 на 3.

Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский рассказал, что это будет очень зрелищное мероприятие. Беговой биатлон начнется на Центральной площади Ижевска, где участники пробегут 400 м с лазерными пистолетами. Во время спортивного ориентирования спортсмены будут изучать территорию и находить станции от стадиона «Купол» до Дворца детского (юношеского) творчества. А самое зрелищное испытание — перетягивание каната — станет завершением мероприятия, после которого будут подведены все итоги.

Также с 8 по 9 сентября в спортивно-оздоровительном лыжном комплексе имени Галины Кулаковой состоится Чемпионат СПО. В соревновании уже проведено 9 этапов, а 8 сентября состоится 10 этап. 40 команд пройдут специфическую полосу препятствий, где есть туристические испытания, состязания военно-прикладного характера, а также часть, направленная на физическую подготовку.

«Для меня, по крайней мере, интересный этап — это раскрытие парашюта. Участникам нужно поднять купол парашюта путем, когда один человек бежит, а остальные ему помогают. Соответственно, купол должен наполниться воздухом и подняться над участником. Мне кажется, это редко где встретишь, и, наверное, для многих участников это точно будет впервые», — прокомментировал генеральный директор Оператора любительских стартов «Калашников спорт» Аскар Аитов.

В результате испытаний будет выбрано 6 лучших команд, которые 9 сентября в Ижевске на стадионе «Динамо» сразятся в суперфинале. Победитель получит спортивную площадку.

Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский отметил, что в рамках Чемпионата СПО проходит спартакиада «Гвардия», где будут участвовать лучшие команды студентов. Республиканская военно-патриотическая спартакиада пройдет на стадионе «Динамо» в Ижевске 9 сентября.

«Наши юноши и девушки со всей республики соберутся на «Динамо». В прошлом году это мероприятие произвело фурор, в этом году мы готовим новые сюрпризы, новые события», — поделился Александр Варшавский.

В 2021 году проект выиграл национальную премию «Патриот» как проект, направленный на лучшее формирование патриотического здорового образа жизни.

Заместитель руководителя Агентства по молодежной политике Удмуртии Максим Файзулин рассказал, что участники прошли муниципальный и зональный этапы, а также полуфинал. В результате до финала дошли 10 команд из 8 муниципальных образований Удмуртии.

Участники пройдут уникальную полосу препятствий, состоящую из 12 этапов. На стадионе даже установят большой бассейн, который станет частью испытаний.

«Нововведением является отдельный зачет команд профессиональных образовательных организаций. Только 6 команд также пройдут эту полосу препятствий, после чего будет супер-супер финал, в котором сразятся две команды, набравшие лучшее время», — рассказал Максим Файзулин.

В результате победители получат комплект лазертага на 10 оружий, серебряным призерам достанется электронный тир с автоматом Калашникова, а команде, занявшей третье место, — электронный тир с пистолетом Макарова.

Не останутся без призов и болельщики. Горожане, которые будут активно поддерживать команды, показывать плакаты и выкрикивать кричалки, также получат призы.

«Мы должны формировать эти соревнования как праздник, чтобы ребятам хотелось туда ехать, хотелось пробиться в это спортивное мероприятие», — отметил председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по физической культуре, спорту и молодежной политике Иван Черезов.