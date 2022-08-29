Жители Удмуртии смогут получить цифровую Карту болельщика в МФЦ

Ижевск. Удмуртия. В МФЦ Удмуртии запустили сервис по получению цифровой Карты болельщика. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Новая услуга будет оказываться с 28 августа во всех офисах многофункциональных центров республики. Теперь жители Удмуртии могут подтвердить личность владельца цифровой Карты болельщика в МФЦ.

Отметим, что Карта болельщика потребуется, чтобы купить билет на матч и абонемент. На прошлых международных соревнованиях подобный документ назывался «Паспортом болельщика» или Fan ID. Тогда она представляла собой ламинированный бейдж. Сейчас карта выпускается в электронном виде: после оформления она будет доступна в личном кабинете на портале Госуслуг в специальном разделе «Карта болельщика».

Для того, чтобы оформить Карту болельщика, необходимо:

1. Войти в личный кабинет на Госуслугах и выбрать услугу «Карта болельщика».

2. Подтвердить свои персональные и контактные данные.

3. Загрузить своё портретное фото.

4. Дождаться уведомления о посещении МФЦ для подтверждения личности.

5. Посетить МФЦ, взяв с собой паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Сообщить сотруднику центра, что вам необходимо подтвердить личность для получения карты болельщика.

6. Сотрудник МФЦ проверит данные. Процесс займёт 2-3 минуты

7. После проверки данных в ведомствах карта появится в личном кабинете

Чтобы купить билеты или абонементы на матчи, болельщику потребуется ввести номер карты, а после покупки сервис автоматически сгенерирует специальный QR-код для прохода на стадион. Такой формат совершенствует обеспечение безопасности на стадионах и предоставляет сервисные функции для посетителей.

В 2022 году Карта болельщика нужна только для покупки билетов на футбольные матчи Российской Премьер-лиги (Чемпионата России по футболу) на стадионах в пяти городах: Сочи, Ростове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре. Все другие матчи и соревнования проходят пока без обязательного использования карты

Ответы на актуальные вопросы по Карте болельщика можно найти на информационной странице.

Напомним, что новый цифровой сервис «Карта болельщика» начал работать в России с 4 июля. Проект запускался поэтапно – Удмуртию подключили к сервису в третью волну. По информации Минцифры России, на 26 августа Карту болельщика уже оформили 200 тыс. человек.