Крытый футбольный манеж появится в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Председатель Федерации футбола Удмуртии Андрей Маркин рассказал о ходе реализации четырёхстороннего договора «О сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола». Заключили его в декабре 2020 года на четыре года Минспорта России, Российский футбольный союз, правительство Удмуртии и Федерация футбола республики.

Цель данного соглашения — согласование усилий и организация действий, направленных на решение задач в сфере развития футбола, стратегического планирования.

Напомним, в правительстве региона прошла стратегическая сессия, посвящённая развитию футбола в Удмуртии. Одна из озвученных проблем — невозможность проведения тренировок и соревнований на поле в осенне-зимний период из-за климатических особенностей региона.

Как подчеркнул Андрей Маркин, появление крытого манежа для занятия футболом — актуальная необходимость.

«Такой манеж даст возможность круглогодичной подготовки спортсменов нашей школы олимпийского резерва, возможность полноценных сборов профессионального клуба «Зенит-Ижевск» без выезда в другие регионы, экономию средств и возможность проведения соревнований зимой с учётом появления новых дисциплин — 6 на 6, 7 на 7, 8 на 8», — сказал Андрей Маркин.

Совместно с Минспорта Удмуртии была разработана дорожная карта, где первый пункт — разработка проектно-сметной документации. После доклада было подписано трёхстороннее соглашение главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым, министром спорта Удмуртии Александром Варшавским и Андреем Маркиным.

В рамках соглашения Федерация берёт на себя обязательства по разработке проекта и прохождения госэкспертизы за счёт средств Федерации футбола Удмуртии и спонсорских средств. Глава города резюмировал: «Манежу быть!». Местом его возведения выбран стадион «Торпедо» на улице 9 Января.

Отвечая на вопрос одного из болельщиков о недостатке мест для свободного занятия футболом непрофессиональными коллективами, Андрей Маркин привёл пример со спортивным коворкингом «Арена» на улице Красногеройской рядом со стадионом «Зенит».

«К огромному сожалению, мы там проводим только матчи по высшей лиге. Всё остальное время там занимаются баскетболисты, волейболисты и гимнасты. Хотя строился он как мини-футбольный манеж. Но в силу финансовых условий не можем загрузить. Если мы за пример возьмём манежи, как в школе футбола, где играют зимой с 8 утра до 10 вечера, не столько дети школы, сколько коммерческие группы — уверен, если мы построим наш большой манеж, мы его загрузим соревнованиями», — заверил Андрей Маркин.