Фестиваль северной ходьбы пройдет в Ижевске 20 августа

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии приглашают на VII Открытый республиканский фестиваль северной ходьбы. Одновременно с фестивалем состоится II этап Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба», сообщают организаторы.

Открытие начнется в 10:00 в парке имени Кирова. Гостей ждет активная разминка — зумба, после на сцене выступят творческие коллективы.

Для участников соревнований подготовили дистанции на 3, 5 и 10 км. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. В массовом старте «Марш здоровья» могут принять участие все желающие — он начнется в 11:00.

На фестивале презентуют проект «Удмуртское долголетие». Напомним, с 1 августа для пенсионеров Удмуртии открыты 67 физкультурных клубов, где можно бесплатно заниматься йогой, скандинавской ходьбой, настольным теннисом, играть в шахматы и шашки. 20 августа с 10:00 до 16:00 представители старшего поколения могут научиться основам йоги и северной ходьбы, сыграть партии в шашки и шахматы.

Фестиваль объединит в себе и множество мастер-классов. Желающие могут принять участие в мастер-классе по северной ходьбе от Федерации северной ходьбы Удмуртской Республики, узнать о пользе стояния на гвоздях, научиться массажу вениками, познакомиться с чайными церемониями.

Тех, кто страстно любит танцы, тренеры будут учить рок-н-роллу, зумбе, свингу, аргентинскому танго. Отметим, что на мастер-классе по танго подготовят к участию во Всероссийском флешмобе #затанго, который пройдет в 15:00 и объединит около 100 городов России.

Отдельное внимание на фестивале уделят здоровью. На Аллее здоровья можно проконсультироваться с терапевтом, диетологом, инфекционистом, наркологом. У желающих будет возможность сдать анализ на ВИЧ, узнать содержание углекислого газа в крови, а кому необходимо —получить справку о допуске к соревнованиям.