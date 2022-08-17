Финал Кубка России по водно-моторному спорту пройдет в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске состоится финал Кубка России по водно-моторному спорту. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии.

Мероприятие пройдет 26 и 27 августа вблизи пляжа «Остров». Состязания проводятся для подготовки спортивного резерва, а также пропаганды физкультуры, спорта и здорового образа жизни.

За кубок будут бороться 100 сильнейших спортсменов из 12 регионов России. Открытие состоится 26 августа в 12:00, после чего будет проведено 2 этапа заездов.

27 августа с 11:00 стартуют заезды слалом, выступления фристайл и гидрофлай.

Зрители не только посмотрят на выступления спортсменов, но и смогут поучаствовать в любительских гонках на аквабайках и увидеть показательные выступления на гоночных судах «Формула-1». Также на сайте и в соцсетях Федераций водно-моторных видов спорта России и Удмуртии будет идти онлайн-трансляция соревнований.

Награждение победителей и закрытие мероприятия запланировано на 18:00 27 августа.