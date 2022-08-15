Жители Удмуртии могут предложить свои идеи для развития хоккея в республике

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» предлагает жителям Удмуртии пройти опрос на спортивную тематику. Вопросы касаются популярности хоккея в республике и вариантов его развития.

Удмуртия — не только регион оружейников, но и родина выдающихся спортсменов — чемпионов России и мира. Одним из спортивных символов города и республики является хоккейный клуб «Ижсталь», основанный в 1958 году. Более 60 лет преданные этому виду спорта горожане радуются победам и переживают досадные поражения вместе с любимой командой. За это время сменилось несколько поколений игроков и болельщиков, лишь одно остается неизменным – любовь жителей к хоккею.

Такая зрительская поддержка может дать мощный импульс для развития «Ижстали», способствовать популяризации спорта в регионе и вывести клуб на новый уровень профессионального мастерства. Для поиска новых направлений развития клуба просим вас ответить на несколько вопросов. Ответы помогут оценить текущий уровень популярности хоккея в республике и необходимость изменений.

Результаты теста будут перенаправлены в правительство Удмуртской Республики и руководству «сталеваров».

Если у вас не открылась форма для опроса ниже, то перейдите по ссылке.