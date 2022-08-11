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Юные футболистки из Ижевска стали серебряными призёрами на «Кожаном мяче»

14:00, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Юные футболистки из Ижевска стали серебряными призёрами на «Кожаном мяче»
14:00, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
105
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#футбол
Фото: пресс-служба Минспорта УР
105
0

Всероссийские соревнования прошли в Волгоградской области.

Ижевск. Удмуртия. Футболистки «ЦДТ-100» из Ижевска стали серебряными призёрами Всероссийских соревнований «Кожаный мяч». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Удмуртии.

С 3 по 10 августа в городе Волжский прошёл финальный этап Всероссийских соревнований юных футболистов среди команд девочек в старшей возрастной группе (2007-08 годов рождения).

Результаты соревнований:

I место — «СОШ №23» (Екатеринбург),

II место — «ЦДТ-100» (Ижевск),

III место — «Алмаз» (Ставрополь).

Помимо командных наград отметили и лучших футболисток. Каролина Васильева стала лучшим защитником, а Василиса Тарасюк признана лучшим игроком. Тренер девчонок-победительниц — Сергей Семериков.

14:00, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#футбол