Юные футболистки из Ижевска стали серебряными призёрами на «Кожаном мяче»

Ижевск. Удмуртия. Футболистки «ЦДТ-100» из Ижевска стали серебряными призёрами Всероссийских соревнований «Кожаный мяч». Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Удмуртии.

С 3 по 10 августа в городе Волжский прошёл финальный этап Всероссийских соревнований юных футболистов среди команд девочек в старшей возрастной группе (2007-08 годов рождения).

Результаты соревнований:

I место — «СОШ №23» (Екатеринбург),

II место — «ЦДТ-100» (Ижевск),

III место — «Алмаз» (Ставрополь).

Помимо командных наград отметили и лучших футболисток. Каролина Васильева стала лучшим защитником, а Василиса Тарасюк признана лучшим игроком. Тренер девчонок-победительниц — Сергей Семериков.