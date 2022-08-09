Предстоящей осенью около 20 команд сразятся за кубок ижевской парусной регаты

Ижевск. Удмуртия. Возрождение парусного спорта в Удмуртии начнется с регаты на ижевском пруду. Об этом сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции с журналистами.

Председатель Федерации парусного спорта Удмуртии Михаил Васильев рассказал, что ранее в регионе был очень развит парусный спорт, существовало много парусных клубов, известных спортсменов и тренеров.

«Клуб «Темп» Ижевского мотозавода имел порядка 100 детских парусных яхт и порядка 20 взрослых. Когда они все одновременно выходили на воду на ижевское водохранилище, казалось, что весть пруд усыпан белыми лепестками цветов, это было очень зрелищно и красиво. Наша задача сейчас, чтобы вот эта картина повторилась», — сообщил Михаил Васильев.

Сейчас парусный спорт активно развивается в Воткинске, где в 2017 году открыли академию парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга. А в Ижевске с 2021 года на базе спортивной школы «морской центр «Дельфин» в Ижевске работает секция парусного спорта. Но она не может полноценно работать, потому что пока в городе нет базы для хранения судов, места для тренировок и квалифицированных преподавателей.

В регионе есть все, чтобы парусный спорт существовал. Это почти 600 прудов и 2 крупных водохранилища — Воткинское и Нижнекамское, каждое площадью более 100 кв. км.

Начать возрождение парусного спорта решили с парусной регаты, которая пройдет со 2 по 4 сентября в акватории ижевского пруда.

«Это запрос жителей Удмуртии и всей нашей страны на туризм, и в том числе на событийный. Как вы знаете, глава нашей республики Александр Владимирович Бречалов очень активно принимает участие во всем, что касается привлекательности нашего региона, поэтому он неоднократно выступал инициатором и российских и международных соревнований. Когда мы с ним проговорили идею проведения ижевской регаты, мы получили полную поддержку», — рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Директор компании X-sailing club Илья Марьямов рассказал, что специально для мероприятия из Москвы компания привезет 9 яхт MX700. Это семиметровые парусные спортивные яхты, которые производятся в Санкт-Петербурге. У лодок нет двигателя и поэтому они управляются только парусами и мастерством экипажа.

Планируется, что соревноваться будут 18-20 команд, которые приедут со всей России. От Удмуртии поступило уже 6 заявок.

Участвовать могут все желающие, для этого нужно набрать в команду из 4-5 человек вместе со шкипером. Перед соревнованиями всех капитанов проверят судьи, и только тогда команды допустят до состязаний. Если в команде нет шкипера, то организаторы подготовили список людей, которые могут встать во главе вашей яхты. Заявки на участие можно подать на сайте izhevskayaregata.ru.

2 августа на ижевском пруду состоятся тренировочные заплывы, а 3 августа начнутся соревнования.

Председатель Федерации парусного спорта Удмуртской Республики Михаил Васильев рассказал, что заплывы будут проходить между набережной и опорами ЛЭП. Гонки будут проходить против ветра. Участникам предстоит проплыть от набережной до опор ЛЭП, обогнуть левым бортом первый знак, поставить третий парус и, двигаясь в сторону набережной, обогнуть еще 1 или 2 знака. В результате каждая яхта должна сделать 2 таких круга за 10-15 минут.

Победит тот, кто наберет меньшее количество очков. Следить за соревнованиями будут приглашенные судьи высокого уровня. Они знают все об особенностях внутренних водоемов и смогут выжать максимум, даже если будут не очень благоприятные погодные условия.

Соревнования получится посмотреть с любой точки набережной или в режиме онлайн.

«К нам приезжают специальные комментаторы, которые на простом языке расскажут все особенности регаты, как проходит регата, кто лидеры и о том, что вообще происходит. Все это будет транслироваться на большой светодиодный экран», — поделился генеральный директор Оператора любительских стартов «Калашников спорт» Аскар Аитов.

Параллельно взрослой регате в воскресенье, 4 августа, на пруду будут соревноваться дети. Для них в Ижевск привезут 10 яхт «Оптимист». Победителей вместе со взрослыми яхтсменами наградят на главной сцене.

«Мы делаем все для того, чтобы возродить парусный спорт, начиная с самого детского возраста, с самых малышей», — прокомментировал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Во время регаты на набережной Ижевска для детей будет проходить развлекательная программа, всех желающих посвятят в юные моряки и даже проведут гигантский морской бой. На месте будут работать тематические фудкорты.

Ребята, которые поучаствуют в регате, познакомятся с профессиональными шкиперами. Для юных моряков они проведут мастер-классы на яхтах MX700.

Мероприятие завершится праздничным концертом, в котором выступят участники проекта «Голос» и приглашенная группа «Волга-Волга». И, конечно, жители и гости Ижевска увидят салют.

«Будем дальше развивать и на следующий год. Ижевская регата, она будет традиционной с переходящим кубком», — прокомментировал идейный вдохновитель и член оргкомитета Ижевской регаты Борис Бурментьев.

«Пруд должен жить, и водные активности здесь должны быть в различных проявлениях, и парусный игровой спорт, и водно-моторный», — отметил председатель Федерации парусного спорта Удмуртской Республики Михаил Васильев.