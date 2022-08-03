Трёхдневная парусная регата пройдёт на Ижевском пруду

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском пруду пройдёт парусная регата. Как сообщил в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов, 36 гонок на спортивных парусных яхтах пройдут в три дня — со 2 по 4 сентября.

«Это первый шаг к возрождению в республике парусного спорта. В середине прошлого века ижевчане активно тренировались на воде. Первый парусный клуб в Ижевске появился в 1950–60-е годы на базе ДОСААФ. В 1970-е годы в Ижевске работали мотозаводской клуб «Темп», клуб механического института «Колумб», школа академической гребли, многоборья на ялах», — поделился Бречалов.

Он также подчеркнул, что сегодня число любителей водного спорта снова растёт в столице Удмуртии.

«Будем объединять усилия. Заработает федерация парусного спорта, сейчас она проходит аккредитацию», — заявил руководитель региона.

Отметим, что регата пройдёт на яхтах новейшего российского класса МХ700. Лучшая команда получит «Открытый Кубок Удмуртии». Зрители смогут увидеть показательные выступления, мастер-классы и шоу на воде.

Также отметим, что принять участие в регате может каждый желающий, для этого нужно лишь собрать команду. Подать заявку и получить ответы на интересующие вопросы — на почте «Калашников.Спорт» — info@kalashnikov.sport