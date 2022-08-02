Абсолютным победителем Всероссийских соревнований по плаванию на открытой воде стал пловец из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Пловец из Удмуртии Кирилл Долгов стал абсолютным победителем Всероссийских соревнований по плаванию на открытой воде 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта республики.

Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде 2022 года завершились в Санкт-Петербурге 31 июля. Рейтинг сильнейших пловцов-марафонцев определялся по сумме очков, набранных на двух Всероссийских стартах — в Пензенской области и Санкт-Петербурге.

Топ-3. Мужчины:

1. Кирилл Долгов (Удмуртская Республика) – 51 очко;

2. Денис Адеев (Удмуртская Республика) – 50 очков;

3. Кирилл Абросимов (Московская – Ярославская области) – 48 очков.

В Санкт-Петербурге на дистанции 5 км у мужчин лидировал Кирилл Абросимов, представляющий Московскую и Ярославскую области (00:54:13.46), на втором месте Денис Адеев, выступающий за Удмуртию (00:54:13.80), на третьем — Кирилл Долгов, также представляющий республику (00:54:23.45).