Абсолютным победителем Всероссийских соревнований по плаванию на открытой воде стал пловец из Удмуртии

Кирилл Долгов набрал больше всех очков по итогам дистанций в Пензе и Питере.
Ижевск. Удмуртия. Пловец из Удмуртии Кирилл Долгов стал абсолютным победителем Всероссийских соревнований по плаванию на открытой воде 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта республики.
Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде 2022 года завершились в Санкт-Петербурге 31 июля. Рейтинг сильнейших пловцов-марафонцев определялся по сумме очков, набранных на двух Всероссийских стартах — в Пензенской области и Санкт-Петербурге.
Топ-3. Мужчины:
1. Кирилл Долгов (Удмуртская Республика) – 51 очко;
2. Денис Адеев (Удмуртская Республика) – 50 очков;
3. Кирилл Абросимов (Московская – Ярославская области) – 48 очков.
В Санкт-Петербурге на дистанции 5 км у мужчин лидировал Кирилл Абросимов, представляющий Московскую и Ярославскую области (00:54:13.46), на втором месте Денис Адеев, выступающий за Удмуртию (00:54:13.80), на третьем — Кирилл Долгов, также представляющий республику (00:54:23.45).