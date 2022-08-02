Директор ХК «Ижсталь» Евгений Лойферман возглавит хоккейный клуб «Прогресс»

Ижевск. Удмуртия. Евгений Лойферман, директор хоккейного клуба (ХК) «Ижсталь», будет назначен руководителем глазовского ХК «Прогресс». Об этом сообщает на официальном сайте «Прогресса».

Напомним, что в июне 2022 года ХК «Прогресс» обязали вернуть 14 млн рублей госсубсидии за сокрытие задолженности перед налоговой. Руководство клуба подало недостоверные данные. Без этих средств существование клуба было поставлено под вопрос. Чтобы не допустить развала команды «Прогресса» в хоккейном клубе «Ижсталь» создадут новое отделение из представителей глазовских коллег. Команда профессиональных хоккеистов будет сохранена.

Пресс-служба ХК «Ижсталь» в понедельник, 1 августа, сообщила, что хоккеисты «Прогресса уже официально приступили к тренировкам. Директор «Ижстали» и представитель Федерации хоккея Удмуртии Евгений Лойферман на данном этапе возглавит глазовский клуб.