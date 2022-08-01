Удмуртская школа олимпийского резерва по биатлону получила 30 мишеней

В школе по горнолыжному спорту появились ещё 20 пар горных лыж и 35 сноубордов.
Ижевск. Удмуртия. В спортшколах Удмуртии появилось новое оборудование. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсети «ВКонтакте».
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Также спортшкола по горнолыжному спорту и сноуборду получила 20 пар горных лыж и 35 сноубордов.
5 спортивных кресел-колясок достались спортивно-адаптивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.
В Центре спортивной подготовки сборных команд появилось 4 новых комплекса для скрининга и тестирования уровня физической подготовленности.
Помимо этого нужное снаряжение получили борцы и хоккеисты Удмуртии. Спортсмены уже пользуются оборудованием на тренировках.