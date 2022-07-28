Удмуртские гиревики взяли серебро и бронзу на сельских играх в Омске

Омск. Омская область. Спортсмены из Удмуртии выиграли первые медали на XIII Всероссийских летних сельских спортивных играх. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Торжественное открытие игр состоялось 27 июля.

28 июля гиревики из Малопургинского района в упорной борьбе завоевали серебряную и бронзовую медали. Второе место в категории 68 кг занял Алексей Громов, а третье место в категории свыше 63 кг досталось Ирине Заварухиной.

Также в пятерку лидеров вошли еще два удмуртских гиревика. На четвертом месте в категории 73 кг оказался Алексей Панфилов, а на пятом месте в категории до 58 кг — Екатерина Заварухина.

Всего на соревнования съехались около 1500 спортсменов из 44 сильнейших сельских команд регионов России и двух команд Республики Беларусь.