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Удмуртские гиревики взяли серебро и бронзу на сельских играх в Омске

17:35, 28 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Удмуртские гиревики взяли серебро и бронзу на сельских играх в Омске
17:35, 28 июля, 2022
Екатерина Сентемова
142
0
#Удмуртия\n#Омск\n#спорт\n#соревнования\n#медали
Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики
142
0

Всего на соревнование приехало около 1500 спортсменов.

Омск. Омская область. Спортсмены из Удмуртии выиграли первые медали на XIII Всероссийских летних сельских спортивных играх. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики. 

Торжественное открытие игр состоялось 27 июля.

28 июля гиревики из Малопургинского района в упорной борьбе завоевали серебряную и бронзовую медали. Второе место в категории 68 кг занял Алексей Громов, а третье место в категории свыше 63 кг досталось Ирине Заварухиной.

Также в пятерку лидеров вошли еще два удмуртских гиревика. На четвертом месте в категории 73 кг оказался Алексей Панфилов, а на пятом месте в категории до 58 кг — Екатерина Заварухина.

Всего на соревнования съехались около 1500 спортсменов из 44 сильнейших сельских команд регионов России и двух команд Республики Беларусь.

17:35, 28 июля, 2022
Екатерина Сентемова
142
0
#Удмуртия\n#Омск\n#спорт\n#соревнования\n#медали