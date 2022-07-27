Команда из Удмуртии вошла в число призеров Чемпионата России по радиоспорту

Нижний Новгород. Нижегородская область. В ХХХ Чемпионате России по радиоспорту призером стала команда единственной молодежной радиостанции в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Союз радиолюбителей России провел соревнования в Нижнем Новгороде.

Удмуртию на чемпионате представляли три команды от молодежной радиостанции RK4W Дворца детского и юношеского творчества. Одна из них, в состав которой вошли Сергей Коробко, братья Михаил и Матвей Лялины и руководитель команды Павел Коробко, стала призером конкурса. В таком составе группа уже несколько раз побеждала на всероссийских и международных соревнованиях по радиоспорту.

Всего в чемпионате участвовали 43 оператора из 16 регионов страны. Среди участников было 10 детей, приехавших из Удмуртской Республики и Ленинградской и Московской областей.

Участники проявляли себя в таких спортивных дисциплинах радиоспорта, как: «радиосвязь на коротких волнах», выполнение спортивных нормативов единой всероссийской спортивной классификации, отработка навыков оперативного развертывания любительских радиостанций в полевых условиях, в условиях чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий.