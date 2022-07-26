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Удмуртская спортсменка завоевала три золотые медали на открытом Чемпионате Беларуси по маунтинбайку

11:15, 26 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Удмуртская спортсменка завоевала три золотые медали на открытом Чемпионате Беларуси по маунтинбайку
11:15, 26 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#Белоруссия\n#спорт\n#велосипедисты\n#медали\n#победители
Фото: скриншот с видео министерства по физической культуре и спорту Удмуртии
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Две медали она получила в личном зачете, а третью выиграла в эстафете вместе со сборной командой России.

Республика Беларусь. На открытом Чемпионате Беларуси по маунтинбайку спортсменка из Удмуртии выиграла три золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Состязания на горных велосипедах прошли с 22 по 24 июля в Коробчицком Олимпе. В чемпионате участвовали около 100 самых сильных спортсменов России и Республики Беларусь, одной из них была воспитанница ижевской спортивной школы «Импульс» Анна Миролюбова.

Девушка выиграла золотую медаль в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» и стала первой в гонке с выбыванием. Также Анна Миролюбова участвовала и в эстафете в составе сборной команды России. Вместе с ней первое место завоевали Павел Лунде, Ярослав Шурпач, Иван Романов, Елизавета Романовская и Кристина Ильина.

11:15, 26 июля, 2022
Екатерина Сентемова
134
0
#Удмуртия\n#Белоруссия\n#спорт\n#велосипедисты\n#медали\n#победители