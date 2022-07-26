Удмуртская спортсменка завоевала три золотые медали на открытом Чемпионате Беларуси по маунтинбайку

Республика Беларусь. На открытом Чемпионате Беларуси по маунтинбайку спортсменка из Удмуртии выиграла три золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Состязания на горных велосипедах прошли с 22 по 24 июля в Коробчицком Олимпе. В чемпионате участвовали около 100 самых сильных спортсменов России и Республики Беларусь, одной из них была воспитанница ижевской спортивной школы «Импульс» Анна Миролюбова.

Девушка выиграла золотую медаль в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» и стала первой в гонке с выбыванием. Также Анна Миролюбова участвовала и в эстафете в составе сборной команды России. Вместе с ней первое место завоевали Павел Лунде, Ярослав Шурпач, Иван Романов, Елизавета Романовская и Кристина Ильина.