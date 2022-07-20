Спортсмен из Удмуртии стал победителем первого чемпионата России по скандинавской ходьбе

Ижевск. Удмуртия. Представитель Удмуртии стал победителем первого чемпионата России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Минспорта республики Александр Варшавский.

Состязания проходили в Республике Марий Эл с 14 по 18 июля. Лучшим на дистанциях и первым чемпионом страны по скандинавской ходьбе стал спортсмен из поселка Селты Евгений Филатов.

Евгений — спортсмен-любитель, зимой занимается лыжными гонками, летом отдает предпочтение тренировкам на велосипеде и бегу. Северной ходьбой занимается первый год. Один из своих рекордов он поставил недавно на соревнованиях «Битва на Лебедином озере» в Воткинске, где стал победителем, пройдя за сутки 157,6 км.

4 и 5 место на чемпионате в Марий Эл также заняли представители Удмуртии — Иван Силин и Сергей Варзегов.