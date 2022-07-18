80-летний житель Можги стал чемпионом России

Можга. Удмуртия. Житель Можги выиграл Кубок России по лёгкой атлетике среди ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Можги в соцсети «Вконтакте».

Соревнования прошли 16 июля в Ульяновске. Ветераны соревновались в беге на 100 м, 400 м, 800 м и 5 тыс. м, спортивной ходьбе на 5 тыс. м, толкании ядра, прыжках в длину и высоту и других видах легкой атлетики.

80-летний участник клуба любителей скандинавской ходьбы Виктор Мельников стал победителем в скандинавской ходьбе на 5000 м среди мужчин своей возрастной категории. Помимо первого места победитель завоевал статус чемпиона России в своей возрастной категории.