Хоккеисты «Ижстали» начали готовиться к новому сезону

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» начали подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

11 июля в команде прошло собрание. Руководство клуба и тренерский штаб объяснили спортсменам, какие особенности будут в предстоящем сезоне. Изменения связаны с реконструкцией ледового дворца «Ижсталь».

Теперь домашние матчи будут проходить в крытом катке «Олимпиец» в Ижевске, тренировки — на аренах Воткинска, Можги, Ижевска и спортивного комплекса «Чекерил»;

Главной задачей на сезон для хоккеистов является прохождение в плей-офф.

В настоящий момент игроки проходят углубленное медицинское обследование.