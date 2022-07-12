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Хоккеисты «Ижстали» начали готовиться к новому сезону

08:30, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Хоккеисты «Ижстали» начали готовиться к новому сезону
08:30, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь
Фото: vk.com/izhstal
139
0

Главная задача в этом сезоне — пройти в плей-офф.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» начали подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

11 июля в команде прошло собрание. Руководство клуба и тренерский штаб объяснили спортсменам, какие особенности будут в предстоящем сезоне. Изменения связаны с реконструкцией ледового дворца «Ижсталь».

Теперь домашние матчи будут проходить в крытом катке «Олимпиец» в Ижевске, тренировки — на аренах Воткинска, Можги, Ижевска и спортивного комплекса «Чекерил»;

Главной задачей на сезон для хоккеистов является прохождение в плей-офф.

В настоящий момент игроки проходят углубленное медицинское обследование.

08:30, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь