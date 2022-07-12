Хоккеисты «Ижстали» начали готовиться к новому сезону

Главная задача в этом сезоне — пройти в плей-офф.
Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» начали подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.
11 июля в команде прошло собрание. Руководство клуба и тренерский штаб объяснили спортсменам, какие особенности будут в предстоящем сезоне. Изменения связаны с реконструкцией ледового дворца «Ижсталь».
Теперь домашние матчи будут проходить в крытом катке «Олимпиец» в Ижевске, тренировки — на аренах Воткинска, Можги, Ижевска и спортивного комплекса «Чекерил»;
Главной задачей на сезон для хоккеистов является прохождение в плей-офф.
В настоящий момент игроки проходят углубленное медицинское обследование.