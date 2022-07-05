Спортсмены из Удмуртии оказались в числе лучших на Кубке ПФО по конному спорту

Удмуртия. Спортсмены из Удмуртии показали отличные результаты на состязаниях за Кубок ПФО по конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртской Республике.

Соревнования прошли с 29 июня по 4 июля в Нижнем Новгороде. Спортсмены померялись навыками в одиночном и командном конкуре. Сборная Удмуртии впервые за долго время приняла участие в соревнованиях столь высокого уровня. Выступления проводились на пятилетних лошадях.

В результате соревнования спортсмены из Удмуртии расположились на призовых местах:

В маршруте №1 (высота препятствий 100 см) второе место занял Степан Игонин на лошади по кличке Ла-Хара. На четвёртом маршруте (105 см) золото завоевала Вероника Обухова и лошадь Бадалона. На маршруте №7 (110 см) Вероника Обухова заняла второе место, а Степан Игонин третье.