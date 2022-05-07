Актуальные проблемы хоккея в Удмуртии обсудили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло заседание круглого стола «Хоккей: проблемы, перспективы». Он состоялся в рамках первого республиканского хоккейного форума «Звездная пятёрка».

Перед собравшимися выступили председатель федерации хоккея Удмуртии, исполнительный директор ХК «Ижсталь» Евгений Лойферман и директор специализированной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Елена Семенихина. Им ответствовал министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики Александр Варшавский.

Среди прочего, министру озвучили насущные проблемы хоккейной отрасли республики. Оказалось, что со времён подобной встречи в 2020 году они не изменились.

«При такой инфраструктуре нам хотелось бы побольше льда. Были упущены 1990-е, начало 2000-х. В последнее время это направление в Можге, Воткинске. Есть перспектива строительства ледового дворца в Сарапуле. Также не хватает тренерских кадров, это уже наше упущение», — рассказал Евгений Лойферман.

Надо находить золотую середину между коммерциализацией и возможностью тренировок детских команд. «Ставят не самое лучшее время. Это уже наша работа с руководством сельских муниципалитетов», — отметил Лойферман.

Невозможность остановить процесс, когда многие школы КХЛ рассматривают воспитанников Удмуртии для дальнейшего обучения на своей базе, отметила Елена Семенихина.

«На сегодняшний день наши воспитанники очень востребованы. К нам поступили письма о разрешении провести просмотр десятка наших игроков от различных клубов. За прошедший сезон ряд хоккеистов уже перешли в клубы за пределы республики. Почти десять человек перешли в московские и казанские клубы», — отметила отток местных спортсменов Елена Семенихина.

Она подчеркнула, что родители будут увозить своих детей из Удмуртии до тех пор, пока в республике не будет закрыта нехватка льда, потребность в спортивной экипировке. Также остро стоит в Ижевске вопрос наличия интерната для проживания юных спортсменов из районов Удмуртии. Они просто не могут приехать в столицу республики, чтобы посвятить себя профессиональному спорту, потому что им негде жить.

«Нам есть чем гордиться, у нас есть воспитанники. Они будут меньше уезжать, если республика создаст то, о чём я сказала», — подчеркнула Елена Семенихина.

Александр Варшавский ответил, что услышал нужды федерации хоккея, но предложил её руководителю тщательнее проработать нюансы.

«Следующий лёд должен появиться в Сарапуле. Непросто сейчас идут переговоры. До 24 февраля у нас был «железобетонный» инвестор-подрядчик из Барнаула. Сейчас он очень сильно сомневается. Но у нас есть ещё один вариант, у нас есть задача — в июле подписать концессионное соглашение», — рассказал Александр Варшавский.

Он предложил собрать очередной круглый стол в конце августа в доме правительства республики, куда пригласить всех членов федерации хоккея Удмуртии, тренеров и руководителей профильных спортивных школ из всех районов.