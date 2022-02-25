В Удмуртии стартовали республиканские сельские игры

Сигаево. Удмуртия. В Удмуртии стартовала зимняя сельская олимпиада. В этом году ее принимает Сарапульский район, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Торжественное открытие XXVIII республиканских зимних сельских спортивных игр состоялось 24 февраля в селе Сигаево. В этом году мероприятие приурочено к двум юбилеям в мире большого спорта – 80-летию прославленной советской лыжницы Галины Алексеевны Кулаковой и 50-летию первого Олимпийского золота Удмуртии.

Участников соревнований приветствовали глава Удмуртии Александр Бречалов и именитые ветераны спорта: двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР Тамара Тихонова, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов.

В играх участвуют представители всех 25 сельских районов Удмуртии. Более 900 спортсменов поборются за медали в 9 видах соревновательной программы. Традиционно пройдут состязания по лыжным гонкам, зимнему троеборью, хоккейные и шахматные турниры, баскетбольные матчи. Впервые отдельным видом в программу соревнований включен дартс.

Отдельный блок состязаний отведен для спортивных семей. Команды в составе «папа-мама-ребенок» покажут свое мастерство в дартсе и лыжных гонках, а также выполнят нормативы комплекса ГТО. Свой вклад в общий успех своей сборной могут внести и главы районов, для руководителей муниципалитетов предусмотрены соревнования по стрельбе и лыжным гонкам.