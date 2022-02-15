Спортсмены-любители из Удмуртии привезли золото с соревнований по бадминтону

Ижевск. Удмуртия. Спортсмены-любители из Удмуртии приняли участие в первом туре соревнований по бадминтону «Золотой волан». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Удмуртской Республики.

Мероприятие прошло 12-13 февраля в Казани. На турнир заявились около 250 участников из Татарстана, Удмуртии, Нижегородской области, Марий Эл, Чувашии и Пермского края.

В команду Удмуртии вошли около 40 человек — любители, спортсмены и члены тренерского штаба.

В результате первое место в категории «Микст» завоевали Александр Тюклеев, Зарема Хисамиева.

Третье место в одиночной категории досталось Михаилу Кулагину, Марие Бульда и Марие Суворовой.

Бронзовую медаль в парной женской категории завоевали Мария Бульда, Зарема Хисамиева, Анастасия Князева и Мария Суворова.

Также медали за 3 место получили Алексей Воробьёв, Михаил Кулагин, Леонид Матвеев и Роман Пьянков в мужской парной категории.