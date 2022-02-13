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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина заняла 11 место в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

15:40, 13 февраля, 2022
Андрей Поносов
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина заняла 11 место в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
15:40, 13 февраля, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Пекин\n#Олимпиада\n#биатлон
Фото: vk.com/kaisheva_biathlon
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Это лучший результат в пасьюте среди российских спортсменок.

Пекин. Китай. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина пришла к финишу на 11 месте в пасьюте. Женская гонка преследования состоялась 13 февраля в рамках Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Золото досталось норвежке Марте Ройселанд, при одном промахе она завершила дистанцию с результатом 34:46.9. На втором месте Эльвира Эберг из Швеции, на третьем – Тириль Экхофф также из Норвегии.

Представительница Удмуртии Ульяна Нигматуллина допустила 3 промаха и отстала от лидера на 2 мин. 46,3 сек. Это лучший результат в женской сборной. Ирина Казакевич пришла к финишу 23-й, Кристина Резцова 26-й, Светлана Миронова – 41-й.

15:40, 13 февраля, 2022
Андрей Поносов
36
0
#Удмуртия\n#Пекин\n#Олимпиада\n#биатлон