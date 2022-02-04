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Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын стал вице-чемпионом гонки на этапе Кубка IBU

15:00, 04 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын стал вице-чемпионом гонки на этапе Кубка IBU
15:00, 04 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#биатлон
Фото: instagram.com/nordicfocus
1175
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Спортсмен прошёл дистанцию без промахов.

Нове-Место-на-Мораве. Чехия. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын занял второе место в спринтерской гонке в 10 км на 6-м этапе Кубка IBU. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Спортсмен прошёл дистанцию без промахов и уступил лишь норвежцу Сверре Далену Аспенесу, который допустил один промах. Третьим стал немецкий биатлонист Филипп Хорн, также допустивший один промах.

Результат Аспенеса — 23.44,9, Поварницына — +10,2, Хорна — +28,5.

15:00, 04 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
1175
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#биатлон