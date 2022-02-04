Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын стал вице-чемпионом гонки на этапе Кубка IBU

Нове-Место-на-Мораве. Чехия. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын занял второе место в спринтерской гонке в 10 км на 6-м этапе Кубка IBU. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Спортсмен прошёл дистанцию без промахов и уступил лишь норвежцу Сверре Далену Аспенесу, который допустил один промах. Третьим стал немецкий биатлонист Филипп Хорн, также допустивший один промах.

Результат Аспенеса — 23.44,9, Поварницына — +10,2, Хорна — +28,5.