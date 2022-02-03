В Ижевске матч «Ижсталь» — «Металлург» пройдет без зрителей

Ижевск. Удмуртия. Из-за эпидемиологической обстановки в Ижевске матч «Ижсталь» — «Металлург», запланированный на 4 февраля, пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь» в соцсети «ВКонтакте».

«Роспотребнадзор на февраль не утвердил список Минспорта УР о спортивных мероприятиях с допуском болельщиков», — сообщается в соцсетях клуба.

Для болельщиков в интернете и на канале «Моя Удмуртия» проведут прямую трансляцию матча.

Также ранее у сталеваров отменился матч с хоккейным клубом «Ермак» из Ангарска. Хоккеисты «Ермака» заболели коронавирусом, поэтому клуб не смог обеспечить полноценное участие команды в запланированных матчах, а также перенести их. В связи с этой ситуацией лига отменяет 4 матча с участием этой команды.

Помимо этого лига приняла решение засчитать «Ермаку» в данных играх технические поражения без начисления очков. Соответственно командам «Торос», «Молот», «Ижсталь» и «Нефтяник» засчитывают технические победы и начисляют по два очка.