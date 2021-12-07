В Удмуртии открывается сезон массового катания на льду

Любителей коньков ждут на открытых площадках.

Ижевск. Удмуртия. Морозная погода в Удмуртии позволяет организаторам массового катания на открытом льду начать новый сезон. Об этом они сообщают на своих страницах в сети «ВКонтакте».

Основные площадки открываются на этой неделе. Так, в Ижевске каток на стадионе «Динамо» начнет принимать посетителей 9 декабря с 17:00, а торжественное открытие льда состоится в субботу, 11 декабря. Начало церемонии в 18:00.

В Глазове ледовый каток и хоккейная коробка стадиона «Прогресс» открыты с 6 декабря. В будни жители северной столицы Удмуртии могут покататься с 17:00 до 21:45, в выходные дни - с 12:00 до 21:45. Хоккейная площадка на «Прогрессе» также будет открыта ежедневно, в рабочие дни – с 15:00 до 21:45, в субботу и воскресенье – с 12:00 до 21:45. Вход на стадион в Глазове свободный.

О планах открыть для всех желающих каток сообщила и администрация стадиона «Знамя» в Воткинске. День и время пока не уточняются, скорее всего это произойдет в ближайшие выходные.