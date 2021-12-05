«Ижсталь» победила в еще одном домашнем матче

Исход игры решился в овертайме.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» выиграли еще один матч. Об этом сообщает пресс-служба хоккейной команды в соцсети «ВКонтакте».

Команда одержала победу в матче против «Дизеля» из Пензы. У ижевских сталеваров это была 5 игра за последние 8 дней в домашней серии.

На четвертой минуте матча хоккеист «Ижстали» Вячеслав Коротин забросил первую шайбу. Во втором периоде «Дизель» сравняла счет, когда играла в большинстве. После перерыва те же игроки обеих команд, кто уже принесли голы, забросили в ворота противника еще по шайбе. Тем самым счет стал 2:2. Чтобы выявить победителя был объявлен овертайм, в котором Александр Беляев забил победный гол.

«Много сил было потрачено, но хочу поблагодарить ребят за самоотверженность, за самоотдачу, за веру. Где-то ошибались, но старались, выручали друг друга. Голов немного, но, скажем так, общим трудом всех-всех, кто выходил на лед, добыта победа. Победа нужная, которая должна придать уверенности команде в преддверии большой выездной серии игр» — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Напомним, что 3 декабря сталевары одержали победу над ЦСК ВСС из Самары.